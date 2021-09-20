الشلف: الناجحون في مسابقة موبيليس يطالبون بالتوظيف

طالب اليوم، عدد من خرجي المعهد الوطني للإتصالات والإعلام والإتصال دفعة 2019، بحق التوظيف بالشلف وهذا بعد إجتيازهم للمسابقة الشفهية التي أشرفت عليها الجهة الوصية شهر أوت 2019.

وحسب تصريحات بعض الناجحين للنهار أونلاين، فإن الجهة الوصية قد إستدعتهم لإيداع ملفاتهم على مستوى المديرية الولائية لمؤسسة موبيليس على غرار باقي المديريات عبر التراب الوطني وذلك بغرض الشروع في توقيع عقود العمل.

غير أن هذه العملية لم تتم إلى حد الساعة على الرغم من كل المراسلات والإتصالات التي قام بها هؤلاء الناجحين محليا.

في وقت رد فيه القائمون على المديريات الولائية ومنها الشلف على لسان بعض الناجحين، بأن قرار توظيفهم لم يصل بعد من المديرية العامة.

الحالة التي جعلتهم اليوم يطالبون التدخل العاجل لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال بغرض فتح تحقيق في التماطل الحاصل على مستوى المديرية العامة للشركة التي لها سلطة التعيين.