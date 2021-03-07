الشلف: الناجي الوحيد من حادثة واد مكناسة الخديم أمحمد يروي للنهار قصة ناجته من الموت بأعجوبة

تحدث عشية اليوم الشاب الخديم أمحمد الناجي الوحيد من حادثة فيضان واد مكناسة أمس حيث كان على متن السيارة الثالثة من 504 التي جرفها الواد لحظة إنفجار السيول الجارفة على الجسر العابر للطريق الرابط بين وادي أسلي و أزلاد بن عبد القادر.

حيث إسترسل أمحمد وهو فلاح يبلغ من العمر 25 سنة في حديثه للنهار لقد كنت لحظة فيضان الواد على متن سيارتي النفعية متجها نحو مدينة أولاد بن عبد القادر وكانت أمامي سيارتان الأولى هيونداي أتوس تفصلني سيارة أخرى عنها وفجأة توقفت السيارة الأولى ولما أمعنت النظر رأيت تدفق المياه بغزارة ما أدى إلى إنقلاب السيارة الأولى ثم الثانية التي إختفت من أمامي وقتها قفزت بسرعة من زجاج النافذة في اللحظة التي جرفت فيها المياه سيارتي.

يضيف محدثنا الذي تعرض جروح على مستوى الأطراق السفلى والظهر لقد كدت أغرق في المياه الجارفة لولا إمساكي بأغصان شجرة زينون صغيرة وجدتها أمامي لأعبر إلى اليابسة بعد أن جرفت المياه ملابسبي.

كنت أرتجف من شدة البرد والخوف حاولت الصراخ لكن أحد يسمعني قصدت منزلا كان قبالة مكان الحادث أين إستقبلي أهله ليمنحوني الملابس كما وفرو لي مدفأة قبل نقلي إلى العيادة المتعددة الخدمات بأولاد بن عبد القادر لتلقي الإسعفافات والعلاج.

هذا كما أشار محدثنا إلى أنه لا يزال تحت الصدمة جراء الصور المرعبة التي عاشها في مكان الحادث، في وقت تأسف فيه لما يعانيه حيث لا أحد زاره من المسؤولين المحلين أو عرض عليه مساعدة للتخفيف من حجم الألام التي أصابته وجعلت عائلته تعيش حالة من القلق إلى حد الآن.