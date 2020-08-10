الشلف : النهار أولاين تزور دوار تمزقيدة أبرز مناطق الظل ببني حواء

وقفت النهار أولاين مساء اليوم على يوميات أهالي دوار تمزقيدة التي تعد من أبرز مناطق الظل ببلدية بني حواء في ولاية الشلف.

حيث تحدث سكان هذه المنطقة النائية بمرارة عن الظروف الصعبة التي تكابدها قرابة 3 ألاف عائلة تتوزع على المداشر المطلة على دوار بوحيجب في ظل إهتراء الطرقات وإنعدام المرافق الإدارية.

على غرار الفرع البلدي ومكتب البريد ناهيك عن غياب التغطية الصحية بعد تحول قاعة العلاج بالمنطقة إلى مأوا للحيوانات الضالة إلى جانب إعتماد أهالي المنطقة على قارورات غاز البوتان والحطب في التدفئة و إعداد الأطعمة.

في وقت أشار فيه البعض إلى الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وغياب الإنارة العمومية ووسائل النقل.

وأمام هذه الصور المعبرة عن مظاهر الإقصاء والتهميش ، لمست النهار أولاين في معرض شكواهم رسالة رجاء إلى المسؤولين المحلين بولاية الشلف وعلى رأسهم والي الشلف مسعود جاري يلتمسون فيها نصيبهم من برنامج رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية كبيرة لمناطق الظل .