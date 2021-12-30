الشلف: الوالي يأمر الأميار بتنصيب اللجان البلدية في أقرب الأجال

أسدى والي الشلف، لخضر سداس، تعليمات صارمة لرؤساء البلديات لأجل العمل في إتجاه تنصيب اللجان البلدية في أقرب الآجال.

وجاءت هذه التعلميات، قصد تدارك التأخر المسجل في التكفل بإنشغالات المواطنين.

وأشار ذات المسؤول، خلال اللقاء الذي جمعه أمس بالأميار الجدد بمقر المجلس الشعبي الولائي. بأن إتمام الأعمال المتعلقة بإنقضاء السنة الجارية 2021 وتجديد الإتفاقيات الخاصة بمموني المدارس الإبتدائية والناقلين الخواص كلها واجبات من الضروري الإشارة إليها.

كما أضلف الوالي، بأن كل تأخر يعد تقصيرا متعمد في أداء المهام.

وقصد بعث عمل المجالس الشعبية المنتخبة، حث سداس، كل المنتخبين إلى ضرورة التجند وتقريب الرؤى لتجاوز كل الحسابات الضيقة لما تتعلق الأمور بالمصلحة العامة.

مشيرا في ذات الوقت إلى أن الوضعية الحالية غير طبيعية بسبب وجود عدة مشاريع تنتظر بعث الأشغال فيها من جديد قصد إستلامها ووضعها حيز الخدمة.

كما اجتمع الوالي، في أول لقاء مع الهيئة المنتخبة على مستوى المجالس الشعبية البلدية. وذلك بمقر المجلس الشعبي الولائي صبيحة أمس الأربعاء.

كما حضر اللقاء، رئيس المجلس الشعبي الولائي والمفتش العام للولاية. ومديري التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية ورؤساء دوائر الولاية بالإضافة إلى المدراء التنفيذيين.

وكان اللقاء يهدف إلى تحسيس رؤساء المجالس الشعبية البلدية أن هناك مرافقة مالية ومادية وإدارية وفق ضوابط قانونية وتنظيمية من طرف المسؤول الأول عن الولاية.

وجاء ذلك، من أجل تنشيط المجالس المنتخبة لخدمة الصالح العام.

كما حث الوالي الجميع على احترام الوقت والإسراع في تعيين النواب وتشكيل اللجان ورؤساء اللجان، لمباشرة المهام المنوطة بالبلديات ومجالسها خدمة للمواطن.

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