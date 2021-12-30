الشلف: الوالي يأمر بالتكفل بالعائلة التي تعرض مسكنها للإحتراق بأولاد محمد

عاين مساء اليوم، والي الشلف لخضر سداس، المسكن الذي تعرض للإحتراق بمنطقة الغوالي بأولاد محمد بلدية الشلف، بمعية رئيس أمن الولاية والمدير الولائي للحماية المدنية، أين أسدى تعليمات لمدير النشاط الاجتماعي والتضامن للتكفل بأفراد العائلة المتضررة من الحريق.

كما تنقل والي الشلف، ذات المسؤول إلى مستشفى أولاد محمد للاطمئنان على حالة السيدة المصابة في إحتراق المسكن الجاهز، والذي تسبب في وفاة ثلاثة أفراد من عائلة واحدة.