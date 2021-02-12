الشلف: الوالي يأمر بتخفيف الإجراءات الإدارية على المواطنين المعنين بقفة رمضان

أمر والي الشلف لخضر سداس المصالح المختصة ببلديات الولاية بضرورة التخفيف الإجراءات الإدارية التي تخص ملف قفة رمضان.

وكلف ذات المصالح بتحضير شهادة عدم الإنتساب بالتنسيق مع مصالح كل من الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للقاعد ومديرية الضرائب.

وتندرج هذه الخطوة في إطار الإجراءات والتسهيلات التي من شأنها رفع مشقة التنقل عن

العائلات المعوزة لإستخراج هذه الوثائق الخاصة بملف إعانة قفة رمضان.

وسبق للوالي وأن أسدى تعليمات تخص إعفاء المعوزين من التنقل إلى مقر الغرفة الفلاحية للحصول على مستخرج خاص بذات الملف.