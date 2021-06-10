الشلف: الوالي يأمر بتهيئة ظروف عمل الصحفيين يوم الإقتراع

أسدى اليوم الخميس، والي الشلف لخضر سداس تعلميات صارمة بخصوص تسهيل مهام الإعلاميين والصحفيين المكلفيين بتغطية الإنتخابات التشريعية يوم السبت، وذلك من خلال تهيئة وتجهيز المركز الإعلامي على مستوى دار الصحافة بكل الوسائل، فضلا عن توفير خدمة الإطعام والنقل يومي الجمعة والسبت.

وقصد الوقوف على تجسيد هذه التعليمات، تنقل مساء اليوم رئيس الديوان رفقة رئيس خلية الإعلام إلى دار الصحافة للإطلاع مدى جاهزيته لإستقبال أعضاء الأسرة الإعلامية بداية من يوم غد الجمعة.

حيث تفقد القاعة المخصصة للتحرير وغرفة الإتصال والإرسال التي تم تجهيزها بالفاكس والهاتف و شبكة الأنترنت، كما تنقل إلى القاعة المجهزة لفائدة طاقم إذعة الشلف الجهوية على مستوى ذات المركز.

يحيى عزواو