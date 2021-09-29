الشلف: الوالي يأمر بفسخ العقود مع الممونين المتسببين في حرمان التلاميذ من الإطعام

أمر عشية اليوم، والي الشلف لخضر سداس، خلال تدخله في الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الولائي، السلطات الوصية بماشرة إجراءات فسخ العقود مع كل ممون يثبت تقصيره أو تسببه في حرمان التلاميذ من خدمات الإطعام في بعض المناطق بالولاية على غرار تاوقريت، عين أمران والأبيض مجاجة.

حيث كلف مدير التجارة، بضرورة إحصاء الممونين المخالفين لما تم الإتفاق عيله في دفتر الشروط في آجال لا تتعدى يومين، فيما أسدى ذات المسؤول تعليمات إلى مدير التربية تخص ضرورة تكليف المقتصدين العمل في إتجاه الشروع فورا في توجيه إعذارات إلى الممونين المخالفين لفحوى الإتفاقيات المبرمة وفق الآجال القانونية وفسخ العقد بإنقضاء المدة المخصصة لهؤلاء في حال رفضهم الإمتثال لضرورة المصلحة.

كما شدد الوالي على ضرورة إستخلاف الممونين المتخلين بعد إنتهاء الإجراءات القانونية، بالتعاقد مع ممونين آخرين قصد ضمان توفير خدمة الإطعام على مستوى كل المؤسسات التربوية.