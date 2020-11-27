الشلف: الوالي يأمر رؤساء البلديات بتوفير النقل المدرسي بالتعاقد مع الناقلين الخواص

أفاد اليوم مصدر مطلع بأن والي الشلف لخضر سداس قد أسدى مؤخرا تعليمات إلى رؤساء البلديات من أجل التعاقد مع الناقلين الخواص لتغطية العجز المسجل في حظيرة النقل المدرسي.

ووفق ذات المصادر فإن المسؤول الأول على الولاية قد توعد في لقائه مع ممثلي نقابات قطاع التربية الخميس المنصرم بأنه سيشرف شخصيا على متابعة هذا الملف .

مضيفا من غير المعقول أن نرى حافلات مكتضة في زقت ندعو فيه إلى تطبيق البرتوكول الصحي ، معتبرا هذه المشاهد تقصير من بعض المسؤولين المحلين ، مشيرا إلى المياه ستعود إلى مجراها الطبيعي بتطبيق القانون على الجميع خدمة للصالح العام.