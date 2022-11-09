الشلف: الوالي يؤكد على ضرورة التنسيق الميداني لإنجاح موسم الحرث والبذر
بقلم يحيى عزواو
أكد اليوم، والي ولاية الشلف عطا الله مولاتي، على ضرورة رفع درجة التنسيق الميداني بين جميع المصالح الفلاحية و الفلاحين لأجل إنجاح موسم الحرث والبذر الذي أعطى إشارة إنطلاقه اليوم من المزرعة النموذجية ” سي ياحي ” ببلدية الأبيض مجاجة.
في ذات السياق، إلتقى ذات المسؤول بفلاحين من مختلف مناطق وبلديات الولاية، حيث إستمع مطولا إلى إنشغالاتهم و إقتراحاتهم، في وقت أسدى فيه تعليمات تخص العمل في إتجاه رفع نسبة الإنتاج الحالية في الهكتار الواحد وخاصة بالأراضي المسقية لكونها لا تعكس القدرات و الإمكانات الطبيعية الهائلة التي تتوفر عليها الأراضي الفلاحية بالولاية.
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