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الشلف: الوالي يؤكد على ضرورة التنسيق الميداني لإنجاح موسم الحرث والبذر

بقلم يحيى عزواو
الشلف: الوالي يؤكد على ضرورة التنسيق الميداني لإنجاح موسم الحرث والبذر
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أكد اليوم، والي ولاية الشلف عطا الله مولاتي، على ضرورة رفع درجة التنسيق الميداني بين جميع المصالح الفلاحية و الفلاحين لأجل إنجاح موسم الحرث والبذر الذي أعطى إشارة إنطلاقه اليوم من المزرعة النموذجية ” سي ياحي ” ببلدية الأبيض مجاجة.

في ذات السياق، إلتقى ذات المسؤول بفلاحين من مختلف مناطق وبلديات الولاية، حيث إستمع مطولا إلى إنشغالاتهم و إقتراحاتهم، في وقت أسدى فيه تعليمات تخص العمل في إتجاه رفع نسبة الإنتاج الحالية في الهكتار الواحد وخاصة بالأراضي المسقية لكونها لا تعكس القدرات و الإمكانات الطبيعية الهائلة التي تتوفر عليها الأراضي الفلاحية بالولاية.

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