الشلف: الوالي يؤكد على ضرورة التنسيق الميداني لإنجاح موسم الحرث والبذر

أكد اليوم، والي ولاية الشلف عطا الله مولاتي، على ضرورة رفع درجة التنسيق الميداني بين جميع المصالح الفلاحية و الفلاحين لأجل إنجاح موسم الحرث والبذر الذي أعطى إشارة إنطلاقه اليوم من المزرعة النموذجية ” سي ياحي ” ببلدية الأبيض مجاجة.

في ذات السياق، إلتقى ذات المسؤول بفلاحين من مختلف مناطق وبلديات الولاية، حيث إستمع مطولا إلى إنشغالاتهم و إقتراحاتهم، في وقت أسدى فيه تعليمات تخص العمل في إتجاه رفع نسبة الإنتاج الحالية في الهكتار الواحد وخاصة بالأراضي المسقية لكونها لا تعكس القدرات و الإمكانات الطبيعية الهائلة التي تتوفر عليها الأراضي الفلاحية بالولاية.