الشلف: الوالي يؤكد على ضرورة فتح حوار جدي مع نقابات التربية

أكد، والي ولاية الشلف عطا الله مولاتي، على ضرورة فتح حوار جدي بين الجهة الوصية وبعض النقابات المقاطعة للأعمال الإدارية بغرض التوصل إلى حلول توافقية خدمة لمصلحة التلاميذ وحفاظا على إستقرار هذا القطاع الحساس الذي حقق نتائجا مشرفة خلال السنوات الأخيرة في مختلف الأطوار.

في ذات السياق، دعا ذات المسؤول خلال تدخله في الدورة العادية الخريفية للمجلس الشعبي الولائي، جميع الأطراف إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية والعمل في سبيل طرح البدائل التي تخدم القطاع كل حسب المهام التي يخولها له القانون بعيدا عن كل الضغوط التي قد تحدث توترا وتجعل التلميذ ضحية الخلاف الدائر بين الجهة الوصية و بعض من شركائها الإجتماعيين.

في وقت، أشار فيه الوالي عطا الله مولاتي، بأنه سيشرف شخصيا على جلسة عمل بين الجهة الوصية و النقابات قصد فرض حل توافقي بعيدا كل المزايدات غير المشروعة، مضيفا بأنه لا يمكن قبول هذه الوضعية التي قد تؤثر سلبا على المردود التحصيلي للتلاميذ.