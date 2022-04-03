الشلف: الوالي يترأس إجتماعا لحلحلة المشاكل العالقة بقطاع السكن

ترأس اليوم، والي الشلف لخضر سداس إجتماعا تنسيقيا لأجل حلحلة المشاكل العالقة بقطاع السكن. بغية تذليل العراقيل التي تقف حجر عثر في طريق إتمام البرامج السكنية التي توجد قيد الإنجاز. على مستوى عدة مواقع بالولاية.

حيث حضر هذا الإجتماع إلى جانب الأمينة العامة للولاية، كل من مدير السكن. مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، مدير مسح الأراضي. مدير المحافظة العقارية ومدير أملاك الدولة.

وشدد الوالي على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة المشاكل ميدنيا بالتنسيق مع الجهات المكلفة بالإنجاز. قصد ضمان إستلام المشاريع التي توجد قيد الإنجاز في أجالها. مع التأكيد على أهمية إتباع المقاولات المكلفة بالإنجاز للمقاييس المتفق عليها في دفاتر الشروط.

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