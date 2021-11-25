الشلف: الوالي يترأس إجتماعا لدراسة سبل تسريع الأشغال بمشاريع السكن الترقوي 

ترأس اليوم، والي الشلف لخضر سداس، إجتماعا خصص لدراسة سبل تسريع وتيرة الأشغال على مستوى مشاريع السكن الترقوي المدعم، وذلك من خلال تذليل الصعوبات التي تعترض طريق المرقين العقاريين بغرض إستلامها في الآجال المحددة.

وحضر هذا الإجتماع إلى جانب رؤساء الدوائر كل من مدارء السكن، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، وأملاك الدولة، مسح الأراضي، المحافظة العقارية، مؤسسة سونلغاز، ديوان الترقية والتسيير العقاري، فضلا عن النرقين العقاريين المكلفين بإنجاز مشاريع الترقوي المدعم.

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أسدى اليوم، والي الشلف لخضر سداس، تعليمات صارمة إلى كل الفاعلين العموميين من أجل تحسين الأداء المرفقي، وذلك من خلال الإلتزام بضمان الجودة والنوعية فضلا عن سرعة التنفيذ لما يتعلق الأمر بالمشاريع التنموية.

كما جاءت هذه التعليمات خلال الإجتماع الذي أشرف عليه رفقة الأمينة العامة بمقر ولاية الشلف بحضور كل من الأمناء العامون البلديات إلى جانب رؤساء الأقسام الفرعية لمديرية السكن.

فضلا عن ممثلي مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء وأملاك الدولة والمحافظة العقارية والأشغال العمومية. إضافة إلى الموارد الموارد المائية والمصالح الفلاحية والتجهبزات العمومية ومحافظة الغابات في ولاية الشلف.

كما عاين والي الشلف لخضر سداس، مدى تقدم وتيرة تقدم الأشغال في 3 مشاريع تنموية. ويتعلق الأمر بكل من مشروع حظيرة السيارات وسط مدينة الشلف، مستشفى الأمومة والطفل بحي الشرفة ومشروع تهيئة حي بن سونة.