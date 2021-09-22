الشلف: الوالي يترأس إجتماعا لدراسة وضعية مشاريع السكن الترقوي المدعم

ترأس اليوم، والي الشلف لخضر سداس، إجتماعا بمقر الديوان لدراسة ومناقشة وضعية السكن الترقوي المدعم بعدد من البلديات.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الإجتماع المذكور قد حضره إلى جانب مدراء البناء والتعمر، أملاك الدولة، مسح الأراضي، ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة الصندوق الوطني للسكن، عدد من المرقين العقاريين ورؤساء دوائر تاوقريت، عين أمران، وبوقاير.

وأكد الوالي في تدخله على ضرورة رفع وتيرة التنسيق الميداني لأجل الإسراع في تجسيد مشاريع السكن الترقوي والمدعم، فضلا على إحترام المعايير المشار إليها في دفاتر الشروط خلال عملية الإنجاز.