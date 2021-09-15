الشلف: الوالي يترأس إجتماعا للتحضير للدخول المدرسي

ترأس والي الشلف لخضر سداس، اليوم الأربعاء، إجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية، لأجل الوقوف على مدى التحضير لإستقبال التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية يوم الثلاثاء 21 سبتمبر الجاري.

ووقف مدير التربية صافو محمد، على وضعية منحة التمدرس إلى جانب تطرقه إلى وضعيات الإطعام، النقل المدرسي، والتدفئة، الهياكل الجديدة المقترحة لوضعها حيز الخدمة، فضلا عن التدابير المتخذة لضمان التطبيق الصارم للبروتكول الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا.

فيما ركز والي الشلف على ضرورة رفع درجة التنسيق الميداني مع كل القطاعات التي لها علاقة بملف التحضير للدخول الإجتماعي 2021/ 2022

وحضر هذا الإجتماع كل من مدير الإدارة المحلية، ومدير النشاط الإجتماعي، ومدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، ومدير التجهيزات العمومية والبناء والتعمير، والموارد المائية، وممثل الموصلات السلكية واللاسلكية، وممثل الجزائرية للمياه، إلى جانب المراقب المالي ومدير الخزينة، وهذا بغرض ضبط كل الترتيبات التي من شأنها تهيئة كل الظروف التي من شأنها إستقبال التلاميذ في أحسن الظروف.

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