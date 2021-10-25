الشلف: الوالي يترأس إجتماعا للتكفل بإنشغالات تلاميذ ثانوية عبد الله مرسلي

ترأس اليوم، والي الشلف لخضر سداس، إجتماعا تنسيقيا بمقر الديوان، لأجل تدارس سبل التكفل بإنشغالات تلاميذ ثانوية عبد الله مرسلي ببلدية سيدي عكاشة في أقرب الآجال.

وقد حضر هذا الإجتماع الطارئ كل من الأمينة العامة للولاية، مدير الإدارة المحلية، مدير التقنين والتنظيم، مدير التربية، مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، مدير التكوين المهني والتمهين، مدير التجهيزات العمومية، مدير التعمير والبناء.

حيث ركز سداس، على ضرورة التكفل بالإنشغالات التي رفعها تلاميذ الثانوية المذكورة خلال الزيارة التي قام بها ذات المسؤول يوم أمس إلى سيدي عكاشة، مطالبين بإيجاد حل لمسألة الإكتظاظ الذي تعرفه قاعات الدراسة.

في وقت يفوق فيه تعداد التلاميذ الذين تستقبلهم هذه المؤسسة 1200 تلميذ وتلميذة، الوضعية التي تتطلب إنجاز ثانوية أخرى بالمنطقة أو التفكير في مشروع توسعة كحل ظرفي لتحسين ظروف التمدرس.

وكان الوالي، قد وقف على وجود مرقدين غير مستغلين خلال زيارته لذات الثانوية أمس، الأمر الذي جعله يسدي تعلمات صارمة لتدارك هذه الوضعية في أقرب الآجال.