الشلف: الوالي يترأس جلسة عمل للتكفل بإنشغالات المتعاملين الإقتصادين

ترأس اليوم السبت، والي الشلف لخضر سداس، جلسة عمل لأجل تدارس سبل التكفل بإنشغالات 58 متعاملا إقتصاديا.

بحضور كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمينة العامة للولاية. والمكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. فضلا عن نواب الهيئة التشريعية بغرفتيها وبعض المدراء التنفذيين والمتعاملين الإقتصاديين.

وخصصت هذه الجلسة لعرض الوضع الراهن لقطاع الإستثمار بالولاية. إلى جانب بحث سبل معاجلة بعض الملفات العالقة. من بينها الإنشغالات المطروحة من طرف عدد المتعاملين الإقتصاديين البالغ عددهم 58 مستثمرا.

في ذات السباق، إستغل الوالي هذه اللقاء للوقوف عند الترتيبات المتخذة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

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عاين اليوم والي الشلف، لخضر سداس، 4 مرافق تربوية قيد الإنجاز تحسبا للدخول الإجتماعي المقبل، أين شدد على ضرورة الإلتزام بالمقاييس المتفق عليها في دفتر الشروط مع الإسراع في الآشغال لضمان إستلامها في الآجال المحددة. حيث وقف ذات المسؤول رفقة الوفد المرافق له على مشروع إنجاز وتجهيز ثانوية في الأرضية التي كانت مخصصة لمتوسطة يوسف فلوح بالمدينة الجديدة فضلا عن معاينة مدى سير الآشغال بثانوية الشهيد العقيد بوقرة بالمنطقة 3 بحي الشرفة. إلى جانب تفقد مدى سير الأشغال بمشروعي تهيئة مطعم وملعب بثانوية بلحاج بلقاسم نورالدين بحي الشارة ومعاينة قاعة الرياضة بثانوية علي شيهان بحي الحرية. طالع أيضا: الشلف: الدرك يوقف 3 متهمين في إقتحام محل لبيع العجلات بسنجاس

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، من توقيف 3 أشخاص تورطوا في عملية إقتحام وسرقة محل لبيع وتصليح العجلات ببلدية سنجاس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها صاحب المحل ضد مجهولين بعد تعرض محله للسرقة. حيث تفاجأ باختفاء آلتين لفتح براغي العجلات وقارورة غاز البوتان متوسطة الحجم.

وبعد التحقيق والتحري في القضية الحال من خلال تنشيط عنصر الإستعلام. تم تحديد هوية المشتبه فيهم الذين قاموا بسرقة الأغراض و نقلها إلى مدينة الشلف. وبيعها لصاحب مستودع مخصص لطلاء السيارات بحي بن سونة.

كما أوضح البيان، أن مصالح الدرك الوطني تنقلت إلى المستودع، أين تم العثور على المسروقات واسترجاعها مع عرضها على صاحب العمل الذي تعرف عليها و أكد بأنها ملكه.يتم إنجاز ملفات جزائية ضد الأشخاص الموقوفين في إنتظار إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.