الشلف: الوالي يتفقد الأطقم الطبية بمستشفى الصبحة

تفقد والي الشلف لخضر سداس، الأطقم الطبية والشبه الطبية الساهرة على التكفل ومعالجة المصابين بفيروس كورونا على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية بالصبحة.

حيث وقف ذات المسؤول في حدود منتصف الليل على إحتياجات المستشفى، كما تحدث مطولا مع الأطقم الطبية ومسؤولي المصالح، في وقت إلتقى فيه بعدد من أهالي المصابين بكوفيد 19 الذين تحدثوا طالبوا بحصة المستشفى من مادة الأكسجين على غرار باقي المؤسسات الإستشفائية بالولاية.