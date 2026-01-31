الشلف: الوالي يتفقد محطة تحلية مياه البحر بماينيس على خلفية انقطاع المياه

قام والي ولاية الشلف، صباح اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى محطة تحلية مياه البحر بمنطقة ماينيس بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، وذلك للوقوف على وضعية المحطة وسير نشاطها، في ظل الظروف الجوية الحالية.

و تأتي هذه الزيارة في سياق الانقطاعات والاضطرابات التي عرفها توزيع المياه الصالحة للشرب عبر عدد من مناطق الولاية خلال الأسابيع الماضية، ما استدعى متابعة ميدانية لوضعية المنشآت التابعة لقطاع الري، والاطلاع على مدى جاهزيتها واستمرارية عملها.

و خلال الزيارة، تلقى الوفد شروحات من القائمين على المحطة حول ظروف التشغيل والتحديات التقنية المرتبطة بالوضعية الراهنة، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لضمان استقرار التموين بالمياه وتقليص فترات التذبذب في التوزيع.

