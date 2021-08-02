الشلف: الوالي يتفقد مطحنتي النخلة ولجراف للوقوف على حصة الخبازين من الفرينة

تفقد اليوم الإثنين، والي الشلف لخضر سداس، مطحنتي النخلة ببلدية الأبيض مجاجة ولجراف الكبرى ببلدية الشلف وذلك في إطار الحفاظ على التموين المنتظم للسوق المحلية بالمواد الإستهلاكية.

حيث وقف على القدرة الإنتاجية في المطحنتين، كما إستمع إلى شروحات حول كمية الإنتاج، إلى جانب التسهيلات المقدمة للباعة، في وقت إطلع فيه والي الولاية على الحصة اليومية المخصصة للخبازين.

وتأتي هذه الزيارة المفاجئة بعد الأزمة التي حصلت خلال الأيام الأخيرة بين عدد من الخبازين والباعة ومديرية التجارة، وخاصة بعد أن طالبت مديرية التجارة الخبازين والباعة بضرور العمل بالفاتورة مع إيداع ملف خاص بإستخراج حصتهم من الفرينة.

الحالة التي جعلت بعض الباعة يتحفظون عن هذه الخطوة ما خلق ندرة في مادة الفرينة بالمحلات فضلا عن توقف بعض المخابز قبل إستئناف النشاط بعد تدخل جمعية إرشاد المستهلك السلامة لمرافقة هؤلاء الخبازين للحصول على حصتهم اليومية من الفرينة.