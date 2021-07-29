الشلف: الوالي يجتمع بالنواب الجدد لدراسة سبل توفير الدعم اللازم للمستشفيات

إجتمع اليوم، والي الشلف لخضر سداس، بنواب البرلمان الجدد بالولاية في جلسة عمل تم تخصيصها لدراسة سبل توفير الدعم المادي والبشري للمستشفيات. في ظل التزايد الرهيب في تعداد المصابين بكوفيد 19

وحضر هذه الجلسة 11 نائبا إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي، حيث تم التطرق إلى الوضعية الوبائية، قبل مناقشة السبل المتاحة لضمان توفر الدعم المادي والبشري في كل المؤسسات الإستشفائية بالولاية، فضلا عن فتح نقاط تلقيح جديدة على مستوى المراكز الصحية والفضاءات العمومية .

إلى جانب تجنيد المجتمع المدني للدخول والمساهمة في تفعيل الحملات التحسيسية والتوعوية للحد من تفشي فيروس كورونا، مع رفع درجة اليقظة. والوقوف في وجه كل محاولة من شأنها التهويل وزرع الإشاعات في هذا الظرف الإستثنائي.