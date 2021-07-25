الشلف: الوالي يجتمع بمديري المستسفيات لتفعيل أليات مكافحة كوفيد 19

إجتمع اليوم والي الشلف، لخضر سداس، بمدراء كل من مستشفى الأخوات باج، وأحمد بوراس بتنس، الصبحة، الشطية ، والشرفة وأولاد محمد بعاصمة الولاية، وهذا في إطار الإجتماع الموسع للجنة الأمن لأجل تدارس سبل تفعيل أليات مواجهة فيروس كورونا.

حيث تم التطرق إلى الوضعية الوبائية بالولاية إلى جانب التركيز على اهمية مواصلة عملية التوغدعية والتحسيس بغرض الوصول إلى التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية فضلا عن ضرورة تجسيد برامج التلقيح.