الشلف: الوالي يحل المجلس الشعبي البلدي للهرانفة

قرر والي الشلف لخضر سداس حل المجلس الشعبي البلدي للهرانفة، وهذا وفقا لسلطة حلول الوالي، في وقت كلف فيه الكاتب العام لذات البلدية بمهام التسيير .

في خطوة من شأنها إمتصاص غضب المئات من المحتجين الذين طالبوا برحيل المير ومن معه من أعضاء المجلس على خلفية إنتحار الشاب المدعو علي مصران.

كما تنقل ذات المسؤول إلى الهرانفة لتنصيب المكلف بتسيير شؤون البلدية، في إجتمع فيه بمواطني المنطقة على مستوى دار الشباب محمد صحراوي.

كما توقف عند ساكنة العديد من القرى والمداشر على غرار السبوعة، العثامنية، الطزاهرية، السواعدية، الخراربة وعين الصراك.

حيث سجل إنشغالتهم في خطوة للتكفل بهاةوفق الإمكانيات المتاحة.