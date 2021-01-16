الشلف: الوالي يحل المجلس الشعبي البلدي لواد أسلي ويعيين إطارا لتسيير شؤون البلدية

وقع والي الشلف لخضر سداس قد وقع خلال الساعات الأخيرة على قرار يقضي بحل المجلس الشعبي البلدي لوادي أسلي.

ووفق مصادر مطلعة للنهار اونلاين عقب حل المجلس الشعبي البلدي تم تعيين إطار من الولاية لتسيير شؤون البلدية.

وأشارت ذات المصادر إلى أن القرار المتخذ جاء بعد رفض عدد من أعضاء المجلس حضور المداولات.

فضلا عن كثرة الغيابات التي تسببت في عرقلة سير المداولات.

ناهيك عن تراكم الملقات وخاصة ما تعلق منها بتموين المدارس الإبتدائية بالمواد الغذلئية.

كما أرجعت فيه بعض المصادر إلى أن مطالبة بعض المنتخبين بحقهم في تولي مهام أحد النواب الموجودين تحت الرقابة القضائية. بعد توقيفه تحفظيا بقرار ولائي، وراء الخلافات التي خلقت حالة من الإنسداد خلال الفترة الأخيرة.

بعد إنتخاب المير الجديد بالنيابة خلفا للمير المنتخب الذي تم إيداعه الحبس الإحتياطي بعد متابعته في عدة قضايا بشبهة الفساد.