الشلف: الوالي يحل محل المجالس الشعبية في 3 بلديات بالولاية

أكدت اليوم، مصادر محلية مطلعة، بأن والي ولاية الشلف عطا الله مولاتي، قد حل محل المجالس الشعبية البلدية لكل من أولاد فارس الذي يضم 19 عضوا و الزبوجة الذي يضم كذلك 19 عضوا وتلعصة الذي يضم 15 عضوا، وهذا بعد مرور أزيد من 6 أشهر على حالة الإنسداد التي تسببت في شل عمل المجالس المذكورة و لا سيما بعد رفض أغلبية الأعضاء فيها المصادقة على جداول أعمال كل المداولات التي تمت برمجتها مؤخرا.

في ذات السياق، وقع ذات المسؤول قرارات تندرج في إطار سلطة حلول الوالي، تخص إلغاء ديمومات كل أعضاء المجلس التنفيذي في البلديات المذكورة، مع تكليف رئيس دائرة الزبوجة لتولي شؤون تسيير بلدية الزبوجة، و رئيس دائرة أولاد فارس لتسيبر شؤون بلدية أولاد فارس، ورىيس دائرة أبو الحسن لتسيبر شؤون بلدية تلعصة، وهذا إلى حين حصول توافق بين المنتخبين من جديد حول بعث عمل المجالس المذكورة.

و يعد هذا الإجراء الثاني من نوعه بالولاية، حيث سبق للوالي السابق لخضر سداس، وأن حل محل المجلس الشعبي البلدي لأم الدروع بعد حالة الإنسداد التي إستمرت لعدة أشهر، ليرتفع عدد المجالس التي عصفت بها رياح الخلافات الحزبية بالشلف إلى 4 مجالس بلدية، ناهيك عن المجلس البلدي لبني بوعتاب الذي لم يتشكل إلى الآن بسبب إختلاف المنتخبين على من يتولى رئاسة البلدية.

يحيى عزواو