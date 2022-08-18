الشلف: الوالي يحل محل المجلس لإمضاء قرارات هامة ببلدية الزبوجة

أفادت اليوم الخميس، مصادر مطلعة بأن والي ولاية الشلف لخضر سداس، قد حل محل المجلس الشعبي المنتخب لبلدية الزبوجة لأجل إمضاء قرارات هامة بعد رفض أغلبية الأعضاء لجدول الأعمال المعد لعقد 7 مدوالات كاملة فضلا عن رفضهم التعامل مع المير المنتخب.

وأمام حالة الإنسداد التي إستمرت لعدة أشهر قرر الوالي تكليف عبد الرحمن مخطار رئيس دائرة الزبوجة لإمضاء 6 قرارات هامة بناءا على القرار الولائي رقم 2619 المؤرخ في 01 أوت 2022 المتضمن سلطة حلول الوالي المعدل بالقرار الولائي الحامل لرقم 2657.

وخص هذا الإجراء الإمضاء على القرارات التالية، الحساب الإداري لسنة 2021، الميزانية الإضافية لسنة 2022، المستفيدين من الإدماج المهني والإجتماعي لحاملي الشهادات على مستوى البلدية لسنة 2022 وصفقة التغذية المدرسية لسنة 2022.

إلى جانب صفقة مشروع إنجاز خزان مائي 100 متر مكعب مع شبكة توزيع الماء الشروب بالتوابرية إنطلاقا من قناة تحلية مياه البحر ومداولة فتح إعتماد مالي العملية تطوير بئر بالهضبة الممنوح في إطار ميزانية الولاية لسنة 2022.