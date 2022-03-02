الشلف: الوالي يدعو المنتخبين إلى حل أزمة الإنسداد في 3 بلديات

أكد والي الشلف لخضر سداس، في تصريح لممثلي وسائل الإعلام المحلية على هامش إحتفالية إحياء اليوم العالمي للحماية المدنية، بأن المساعي متواصلة لحل أزمة الإنسداد التي تعرفها مجالس 3 بلديات، ويتعلق الأمر بكل من مجالس بلديات، الشلف، بريرة وبني بوعتاب.

وأشار الوالي إلى إشرافه على جلسة عمل جمعته بأعضاء المجلس الشعبي لبلدية الشلف مطلع الأسبوع الجاري بحضور المكلف بمهام تسيير شؤون البلدية، لبحث سبل تجاوز الوضعية الراهنة من خلال تقريب الرؤى وتجاوز الخلافات و الجلوس إلى طاولة التوافق في أقرب الآجال لبعث نشاط المجلس المنتخب من جديد خدمة للمصلحة العامة.

في ذات السياق، أكد الوالي، على ضرورة تحلي المنتخبين على مستوى البلديات التي تعرف حالة إنسداد إلى حد الآن، بروح المسؤولية والسعي لتغليب المصلحة العامة على الحسابات الضيقة بغية لعب دورهم في تنمية البلديات التي تم إنتخابهم فيها لأجل التكفل الأمثل بإنشغالات المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن مساعي السلطات الولائية، قد تكللت بإنهاء حالة الإنسداد خلال الساعات الأخيرة بإنتخاب رئيسي بلديتي سيدي عكاشة و الصبحة في إنتظار حصول توافق بين منتخبي مجالس بلديات الشلف، بريرة وبني بوعتاب.

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أصدر اليوم الإثنين، والي الشلف لخضر سداس، قرارا تضمن تكليف أمين عام بلدية الشلف، عابد بومدين محمد، مهام تسيير مصالح البلدية. فيما تم تعيين فلاق عليوات محمد، كأمين عام بالنيابة للبلدية بعد ظهور بوادر الإنسداد في أولى المدولات التي تمت برمجتها أياما فقط من تنصيب المير الجديد.

وأشار ذات المسؤول الذي ترأس إجتماعا بمقر البلدية بحضور أعضاء المجلس الشعبي البلدي المنتخب، إلى أن القرار المتخذ سيبقى ساري المفعول إلى غاية توفر التوافق والتجانس داخل المجلس المذكور لأجل ضمان إستمرارية الأداء المرفقي والتكفل بإنشغالات المواطنين.

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أمر اليوم الخميس، والي الشلف لخضر سداس، مسؤولي الهيئات التنفيذية بضرورة العمل العاجل في إتجاه تسهيل مهام المقاولات المكلفة بإنجاز الأطقاب العمرانية الجديدة في كل من مناطق الكفافسة، البرادعي وبن سونة.

وجاءت هذه للتعليمات التي وصفتها مصادرنا بالصارمة، عقب الزيارة التي أجراها رفقة الأمينة العامة للولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي، للأقطاب العمرانية لأجل الوقوف على مخطط التهيئة ومدى سيير الأشغال بالورشات التي تم تنصيبها خلال الفترة

الأخيرة.

ورافق والي الشلف في هذه الخروجة الميدانية كل من مديري التعمير والسكن إلى جانب مديري الموارد المائية وديوان الترقية والتسيير العقاري، فضلا عن مديري والتي الصندوق الوطني للسكن وعدل.