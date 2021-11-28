الشلف: الوالي يزور لاعبي مسقبل واد أسلي لتشجيعهم على العودة بالفوز من وهران

تنقل اليوم الأحد، والي الشلف لخضر سداس، إلى ملعب محمد بومزاق في زيارة تشجيعية للاعبي فريق مستقبل وادي أسلي لكرة القدم الذي ينشط في بطولة القسم الثاني في خطوة من شأنها الرفع من معنوياتهم عشية تنقلهم إلى ملعب لحبيب بوعقل للتباري مع فريق جمعية وهران.

وإلتقى سداس الذي كان مرفوقا بمدير الشباب والرياضة بمسيري الفريق وتبادل أطراف الحديث مع اللاعبين الذين كانوا كلهم عزيمة للعودة بنقاط المباراة التي تنتظرهم خارج الديار على الرغم من صعوبة المهمة.

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حث والي الشلف لخضر سداس المواطنين والمواطنات على المشاركة بقوة في الإنتخابات المحلية التي تُجرى اليوم السبت.

وقام والي الشلف بواجبه الإنتخابي صبيحة اليوم السبت بمركز متوسطة السلام. كما أبدى الوالي ارتياحه لظروف التنظيم التي وصفها بالمحكمة والجيدة من قبل القائمين على المركز.

وفي تصريح له على هامش الإدلاء بصوته الإنتخابي، حث الوالي جميع المواطنين على الخروج والمشاركة بقوة في الإنتخابات. كما أن الإنتخاب يمكنهم من إختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والولائية من أجل إنجاح هذا العرس الإنتخابي.

كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الناخبة بولاية الشلف تقدر 7525495 ناخب وناخبة. موزعين على 380 مركز إنتخابي و 1918 مكتب إنتخابي بزيادة مركزين و 4 مكاتب جديدة.

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أشرف والي الشلف لخضر سداس، على تكريم عدد من النجوم التي شرفت الكرة الجزائرية وعلى رأسها اللاعب الدولي السابق لخضر بلومي إلى جانب مدرب المنتخب الوطني و العسكري سابقا عبد الرحمن مهداوي فضلا عن تكريم عدة أسماء وفرق حققت نتائج مشرفة محليا ووطنيا.

حفل التكريم، جرى على مستوى الملعب البلدي الجديد الشهيد الكاتب أمعمر الجديد بأولاد فارس والذي تم إفتتاحه بالتزامن مع الإحتفالات المخلدة للذكرى 67 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة بحضور السلطات المدنية والعسكرية، في وقت تم في فيه الإشراف على مقابلة في كرة القدم جمعت قدماء لاعبي المنتخب الوطني بقدماء لاعبيى أولمبي الشلف.