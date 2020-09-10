الشلف: الوالي يستقبل تجار الأرصفة لإيجاد مكان بديل للممارسة نشاطهم

إستقبل اليوم الخميس والي الشلف لخضر سداس عدد من ممثلي تجار الأرصفة بغرض الإستماع إلى مقترحاتهم والتكفل بإنشغالاتهم المتعلقة بإيجاد مكان بديل للممارسة نشاطهم بعيدا عن أرصفة الطرقات والساحات المحاذية للمؤسسات العمومية.

في ذات السياق أشار ذات المسؤول بأن أي مقترح بديل يتطلب دراسة ومعاينة ميدانية ، كما شدد على ضرورة الإلتزام بالجانب القانوني في ممارسة النشاط التجاري وهذا قصد ضمان مستقبل هذه الفيئة في حق للتأمين التقاعد.

هذا ، وأكد لخضر سداس بأنه سيعمل على دراسة المقترحات المقدمة وإيجاد الحل الذي شأنه التكفل بإنشغالاتهم.