الشلف.. الوالي يستمع إلى إنشغالات 5 مناطق ظل ببلدية بني حواء

تنقل اليوم والي الشلف لخضر سداس رفقة الوفد المرافق له في زيارة عمل إلى 5 مناطق مناطق على مستوى بلدية بني حواء قصد الوقوف على معاناتهم اليومية و الإستماع إلى إنشغالتهم.

وقد إستهل المسؤول الأول على الولاية زيارته من أعالي جبال بني حواء ليتوقف بدوار تمزيقدة أين تحدث مطولا مع سكان المنطقة الذين تحدثوا عن واقعهم في ظل إهتراء الطرقات و ندرة المياه ووسائل النقل و التغطية الصحية ، قبل التنقل إلى منطقة بوحيجب أين عاين الظروف المعيشية الصعبة التي تتخبط فيها هذه المنطقة الجبلية المعزولة.

في ذات السياق إستمع ذات المسؤول إلى إنشغالات أهالي أحفير ولغمونة الحجر وبن سلطانة وتمزقيدة وبوحيجب في لقاء تميز بالتجاوب مع المطالب المرفوعة بإعتبار أن هذه المحطات مناطق ظل ستكون لها الأولوية ونصيب من البرنامج المسطر بحلول سنة 2021.