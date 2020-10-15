الشلف: الوالي يسدي تعليمات لرؤساء الدوائر لتسوية ملف البناءات الجاهزة

أسدى اليوم والي الشلف لخضر سداس تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر بغرض الإسراع في معالجة وتسوية ملف البناءات الجاهزة وذلك من خلال العمل ميدنيا على إزاحة كل العراقيل التي تعترض طريق عملية تعويض الشاليهات التي تم تشيدها بعدد من البلديات المتضررة من زلزال 1980

في ذات السياق شدد ذات المسؤول في تدخله أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي في الدورة الخريفية العادية لسنة 2020 على ضرورة تحرك السلطات التنفيذية و المسؤولين المحلين في إتجاه حلحلة كل المشاكل العالقة من خلال ملامسة وقائع كل ملف والإبتعاد عن الوعود الكاذبة مع تسهيل إجراءات إستلام المشاريع خدمة للمصلحة العامة.

كما أكد لخضر سداس على ضرورة تغيير منهجية الرد على مطالب المواطنين والتكفل بإنشغالاتهم من خلال تسخير كل الإمكانيات المتاحة.