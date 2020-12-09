الشلف: الوالي يسدي تعليمات للتكفل بعائلة تتخذ من سيارة مأوا لها بحي الزبوج

أفاد اليوم مصدر مسؤول بأن والي الشلف قد أسدى تعليمات إلى المسؤولين المحلين بغرض معاينة حالة العائلة التي تتخذ من سيارة مأوا لها على مستوى حي الزبوج ببلدية الشلف والتكفل بها.

ووفق مصادر النهار أونلاين فإن لجنة تتكون من مدير الضمان الإجتماعي و مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بمعية رئبس البلدية قد زارت عائلة المدعو جابر محمد بن عبد القادر ليتبين بأن المعني لم يقم بإيداع أي ملف للسكن على مستوى المصلحة المختصة بغرض الإستفادة من السكن.

في وقت تم فيه إبلاغ المعني وعائلته بأن يتحول رفقة عائلته للسكن مؤقتا في شقة F1 في إنتظار إستكمال إجراءات إيداع ملف الإستفادة من السكن في إطار البرنامج السكني المقبل.

إلا أن رب العائلة رفض هذا العرض وطلب البقاء على الحالة المزية التي يعيش فيها ، في أسدى فيه والي الشلف تعليمات لمتابعة الموضوع قصد إقناع المعني على التجاوب مع مساعي التكفل به.