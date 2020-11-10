الشلف: الوالي يشدد على ضرورة إستلام عيادة أبو الحسن قبل نهاية السنة الجارية

شدد اليوم والي الشلف لحضر سداس على ضرورة إستلام مشروع العيادة المتعددة الخدمات بأبو الحسن قبل نهاية السنة الجارية.

في ذات السياق أسدى ذات المسؤول تعليمات صارمة للمقاولة المكلفة بالإنجاز بغرض الإسراع في الأشغال وإتباع المقاييس المتعارف عليها وفق ما تم الإتفاق عليه في دفتر الشروط.

في وقت تنقل فيه والي الشلف والوفد المرافق له إلى بلدية بوزغاية أين وقف على سيير الأشغال بمشروع إنجاز العيادة المتعددة الخدامات.

كما إستمع إلى إنشغالات منطقة تاسة الذين أقدموا على الإحتجاج وغلق الطريق الولائي رقم101 الرابط بين بلديتي بوزغاية و تاجنة خلال الساعات الأخيرة.