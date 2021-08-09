الشلف: الوالي يشرف على إستلام وتثبيت أول مولد للأكسجين بمستشفى الصبحة

أشرف اليوم، والي الشلف لخضر سداس، على عمليتي إستلام وتثبيت أول مولد للأكسجين على مستوى المؤسسة العمومية الإستشفائية بالصبحة.

عملية التثبيت حضرها مدير الصحة رفقة مسؤولي المستشفى وعدد من المحسنين والمتعاملين الإقتصادين المساهمين في إقتناء المولد لفائدة المصابين بفيروس كورونا.

وصرح والي الشلف بأن كل الترتيبات قد تم إتخاذها لأجل إقتناء 6 مولدات أخرى على أن تصل إلى ولاية الشلف مطلع شهر سبتمبر.