الشلف: الوالي يعاين مشروع إنجاز أقسام توسعة بمتوسطة الإخوة زمور

عاين اليوم الأحد، والي الشلف لخضر سداس، رفقة مديري التربية والتجهيزات العمومية مشروع إنجاز 4 أقسام توسعة على مستوى متوسطة الإخوة زمور ببلدية أم الدروع.

حيث إستمع الوالي إلى شروحات عن سيير الأشغال من قبل صاحب المقاولة المكلفة بتعويض حجرات تتشكل من البناء الجاهز بالبناء الصلب، قبل إسداء تعليمات خص بها ضرورة التقييد بما تم الإتفاق عليه في دفتر الشروط بما في ذلك إستلام هذا المشروع في أقرب الآجال بغرض إستغلال هذه الأقسام للتخفيف من ظاهرة الإكتظاظ.