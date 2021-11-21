الشلف: الوالي يعاين وضعية الأشغال بمشروع 160 مسكن ترقوي بواد الفضة

عاين اليوم الأحد، والي الشلف لخضر سداس وضعية الأشغال على مستوى مشروع 160 مسكن ترقوي بوادي الفضة، أين تلقى شروحات من قبل صاحب المقاولة المكلفة بالإنجاز حول سيير الأشغال بالمشروع المذكور، قبل إسداء تعليمات خص بها ضرورة الإلتزام بالمقاييس المتفق عليها في دفتر الشروط والأجال المحددة لأستلامه.

وكان ذات المسؤول قد تفقد نهاية الأسبوع المنصرم، بعض المشاريع التربوية والسكنية قيد ببلدية أولاد بن عبد القادر، حيث وقف رفقة الوفد المرافق له على مدى تقدم وتيرة الأشغال بمشروع تعويض متوسطة هواري بومدين بالبناء الصلب فضلا عن معاينة مشروع إنجاز 80 مسكن ترقوي مدعم.

يحيى عزواو