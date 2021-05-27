الشلف: الوالي يعاين 3 مشاريع تنموية قيد الإنجاز ببلديتي الشلف وسنجاس

عاين والي الشلف لخضر سداس، 3 مشاريع تنموية قيد الإنجاز على مستوى بلديتي الشلف وسنجاس، حيث وقف خلال الساعات الأخيرة على وتيرة تقدم الأشغال بها وإسداء تعليمات وصفتها مصادرنا، بالصارمة لأجل إتباع المقاولات المكلفة بالإنجاز للمقاييس المتفق عليها في دفتر الشروط مع إنهاء الأشغال في الآجال المحددة.

حيث عاين ذات المسؤول، الذي كان مرفوقا بكل من رئيس دائرة الشلف ومديري الموارد المائية والجزائرية للمياه على سير أشغال تهيئة قاعة علاج بني ودرن ببلدية سنجاس، قبل معاينة مشروعي تهيئة حي المصالحة والطريق المزدوج بالمدخل الجنوبي لمدينة الشلف.