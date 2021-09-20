الشلف: الوالي يقف على مدى جاهزية المدارس لإستقبال التلاميذ بسنجاس

وقف عشية اليوم، والي الشلف لخضر سداس على مدى جاهزية عدد من المؤسسات التربوية ببلدية سنجاس تحسبا لإستقبال التلاميذ يوم غد الثلاثاء.

حيث عاين ذات المسؤول 4 مؤسسات تربوية ويتعلق الأمر بكل من متوسطة الأمير عبد القادر وثانوية الإخوة قوادري هني ببني ودرن إلى جانب إبتدائيتي الصامت بوحايك بدوار الصوامت و وصالحي الجيلالي بدوار الجلايلية، حيث وقف على ظروف الإطعام والتحضرات الجارية لتطبيق البرتكول الصحي.

كما أجرى ذات المسؤول زيارة تفقدية لعدد من المناطق النائية ببلدية سنجاس على غرار حي سي يوسف، الخلايلية والصوامت أين إستمع لإنشغالات المواطنين التي تمحورت حول ضرورة برمجة مشاريع لفك العزلة في أقرب الآجال.