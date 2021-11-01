الشلف: الوالي يكرم أسطورة كرة القدم الجزائرية لخضر بلومي

أشرف اليوم، والي الشلف لخضر سداس، على تكريم عدد من النجوم التي شرفت الكرة الجزائرية وعلى رأسها اللاعب الدولي السابق لخضر بلومي إلى جانب مدرب المنتخب الوطني و العسكري سابقا عبد الرحمن مهداوي فضلا عن تكريم عدة أسماء وفرق حققت نتائج مشرفة محليا ووطنيا.

حفل التكريم، جرى على مستوى الملعب البلدي الجديد الشهيد الكاتب أمعمر الجديد بأولاد فارس والذي تم إفتتاحه بالتزامن مع الإحتفالات المخلدة للذكرى 67 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة بحضور السلطات المدنية والعسكرية، في وقت تم في فيه الإشراف على مقابلة في كرة القدم جمعت قدماء لاعبي المنتخب الوطني بقدماء لاعبيى أولمبي الشلف.