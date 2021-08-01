الشلف: الوالي يكرم التلاميذ المتفوقين في شهادتي البكالوريا والبيام

بادر اليوم والي الشلف لخضر سداس، إلى تكريم التلاميذ المتفوقين في شهادتي البكالوريا والبيام. بحضور القائمين على قطاع التربية وممثلي مديرية النشاط الإجتماعي وعدد من أولياء التلاميذ المكرمين.

وخص والي الولاية التلاميذ المتوفقين بشهادات وهدايا نظير المجهودات والنتائج المشرفة التي تحصلوا عليها في هذا الموسم الإستثنائي. كما تم تكريم عدد من طلبة مخبر FABLAB من جامعة الشلف عن مشروعهم عصا ذكية متصلة بتطبيق على هاتف محمول للمكفوفين. فضلا عن تكريم عدد من الفرق الرياضية النشطة بالولاية في مختلف الرياضات.