الشلف: الوالي يلتقي ممثلي المجتمع المدني لدائرة أبو الحسن

إستقل اليوم والي الشلف لخضر سداس ممثلي المجتمع المدني لدائرة أبو الحسن بغرض الإستماع إلى إنشغالاتهم والبحث عن سبل التكفل بها وفق الإمكانيات المتاحة.

في ذات السياق تميز اللقاء الذي جرت فعالياته بقاعة الإجتماعات بمقر الولاية بتجاوب المسؤول الأول على الولاية ما أهم المشاكل المطروحة وخاصة ما تعلق منها بقطاعات التربية والصحة و الأشغال العمومية ، في وقت أشار الحاضرون إلى النقائص المسجلة عبر مناطق الظل

حدث هذا في وقت أكد فيه سداس بأن كل الإنشغالات المطروحة سيتم دراستها بالتنسيق مع المسؤولين المحلين بغرض التكفل بها في إطار مخططات التنمية البلدية و صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية FCCL فضلا عمليات هامة ستدرج في برنامج الظل الذي من المنتظر بعث أشغاله سنة 2021