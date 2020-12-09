الشلف: الوالي يلتقي ممثلي تكتل نقابات قطاع التربية

إستقبل اليوم والي الشلف لخضر سداس ممثلي نقابات قطاع التربية من أجل الإستماع إلى إنشغالاتهم وهذا بعد عدم إسجابة مدير التربية للطلب الذي قدمه التكتل بغرض عقد جلسة عمل لمناقشة المطالب المرفوعة في البيان الأول.

ووفق مصادر النهار أونلاين ممثلي نقابات التربية قد شددوا على ضرورة رفع التضيق الممارس من قبل الجهة الوصية على الشريك الإجتماعي ، كما طالبوا بفتح أبواب الحوار من أجل حل مشاكل موظفي القطاع.

يحدث هذا ، في وقت إستغرب فيه تكتل نقابات التربية إقدام مديرية التربية على منع ممثلي المجتمع المدني و الشركاء الإجتماعيين من دخول المؤسسات التربوية للقيام بحملات التعقيم وتوزيع الكمامات المستلزمات الطبية دون الحصول على ترخيص.

في وقت شدد الوالي على ضرورة فتح أبواب الحوار وإشراك النقابات في كل الأعمال التي من شأنها خدمة المدرسة الجزائرية ، قبل يعد تكتل النقابات بعقد جلسة مع مسؤول الجهة الوصية من أجل برمجة جلسة عمل وفق مخضر رسمي مع الشركاء الإجتماعيين لمناقشة المطالب المرفوعة الأسبوع المقبل.