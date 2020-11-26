الشلف: الوالي يلتقي نقابات قطاع التربية لمناقشة مدى تطبيق البرتوكول الصحي

إلتقى اليوم والي الشلف لخضر سداس ممثلي نقابات قطاع التربية بغرض مناقشة مدى تطبيق البرتوكول الصحي في المؤسسات التربوية.

في ذات السياق إلتمس ذات المسؤول من كل الشىركاء الإجتماعيين العمل في إتجاه تدعيم عملية التحسيس الهادفة لضمان تطبيق وإحترام الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في كل المؤسسات التربوية.

حيث ركز سداس على دور جمعية أولياء التلاميذ في حث التلاميذ على الإلتزام بإرتداء الكمامة وتعقيم الأيادي وإحترام مسافة التباعد كما توعد رؤساء البلديات المقصرين في تهيئة ظروف التمدرس بإجراءات ردعية في حدود ما يسمح به القانون.

في ذات السياق طالبت نقابة الساتاف بضرورة تحرك السلطات الولائية في إتجاه وضع مقر طب العمل المتواجد ببلدية الشطية حيز الخدمة.