الشلف: الوالي يلزم الأميار بضمان توفير خدمتي النقل والإطعام في كل المدارس

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الشلف: الوالي يلزم الأميار بضمان توفير خدمتي النقل والإطعام في كل المدارس
بقلم يحيى عزواو

ألزم اليوم والي الشلف لخضر سداس رؤساء الدوائر والبلديات بضمان توفر خدمتي النقل والإطعام في كل المدارس الإبتدائية المنتشرة عبر تراب الولاية، مضيفا من اليوم فصاعدا لن أقبل أي عذر وسأطبق ما تمليه علينا قوانين الجمهورية.

في ذات السياق إستغرب ذات المسؤول خلال ترأسه لإجتماع مجلس الولاية وجود مبالغ من مزانية البلدية تقدر بالملايير لا تزال مجمدة على غرار بلديتي الشطية ومصدق ، في وقت يعاني فيه تلاميذ بعض المدارس الجوع وإنعدام حافلات النقل المدرسي.

قبل أن يشير إلى التعليمات التي وجهها في وقت سابق للأميار بغرض إبرام إتفاقيات مع الخواص وتحديد المبالغ المطلوب توفيرها من مزانية الولاية في خطوة من شأنها رفع الغبن على تلاميذ المناطق النائية.


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