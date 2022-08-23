الشلف: الوالي يلغي ديمومة المندوب البلدي لملحقة القلتة

كشفت اليوم، مصادر مطلعة بأن والي الشلف لخضر سداس، قد وقع قرارا تضمن إلغاء ديمومة المدعو زموري محمد مندوب الملحقة البلدية الكائنة بمنطقة القلتة على مستوى بلدية المرسى.

في ذات السياق، أكدت ذات المصادر بأن قرار إلغاء الديمومة قد جاء بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي رقم 25 المؤرخة في 05 جوان 2022، فضلا عن مراسلة رئيس بلدية المرسى وبإقتراح من مدير التقنين والشؤون العامة.

في وقت تحفظ فيه المندوب الذي تجريده من الديمومة على القرار الذي جاء حسبه بعد محاولات أطراف كانت تسعى للتخلص من التقارير الشهرية التي كان يرفعها بخصوص النقائص المسجلة بمنطقة القلتة الساحلية.