الشلف: الوالي يلغي ديمومة النائب المكلف بالبناء والتعمير في بلدية أم الدروع

أكدت اليوم الخميس، مصادر محلية مطلعة بأن والي ولاية الشلف لخضر سداس، قد وقع على قرار إلغاء ديمومة النائب المدعو سفيان صانع المكلف بشؤون البناء والتعمير على مستوى بلدية أم الدروع.

في ذات السياق، أشارت مصادر النهار أونلاين إلى أن قرار إلغاء الديمومة جاء بإقتراح من مدير التقنين والشؤون العامة بناءا على تقرير رئيس دائرة الشلف الذي تضمن عدة أسباب تتعلق بتسيير المصلحة التي يشرف عليها.