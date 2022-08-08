الشلف: الوالي يلغي ديمومة نائبين بالمجلس الشعبي البلدي للزبوجة

أكدت اليوم، مصادر محلية مطلعة بأن والي الشلف لخضر سداس، قد أصدر خلال الساعات الأخيرة 4 قرارات تخص إلغاء ديمومة نائبين على مستوى المجلس الشعبي البلدي للزبوجة ويتعلق الأمر بكل المدعو ع.ع.ق والمدعو ب.ا إلى جانب كل من المدعو ب.ج رئيس لجنة والمدعو ب.ا مندوب بلدي.

وتأتي هذه القرارات في وقت يشهد فيه المجلس البلدي المذكور حالة غير مسبوقة من الإنسداد جراء رفض أغلبية الأعضاء للتعامل مع المير ولجدول الأعمال المعد لعقد 7 مدوالات كاملة، فيما أشارت مصادر النهار أونلاين، إلى أن قرارات إلغاء الديمومة لم تشر إلى السبب أو السند القانوني لتجريد هؤلاء المنتخبين من حق الديمومة.

وتجدر الإشارة إلى أن والي الشلف قد وقع إلى حد الآن 7 قرارات تخص إلغاء ديمومة نواب ورؤساء لجان ومندوبين، ويتعلق الأمر بكل من النائب المكلف بالإدارة والمالية المدعو عيان محمود على مستوى بلدية الشلف قبل التراجع عن القرار المتخذ في حقه.

إلى جانب كل من النائب المكلف بالبناء والتعمير رفقة رئيس لجنة النظافة والبيئة على مستوى بلدية أم الدروع، فضلا عن نائبين ورئيس لجنة ومندوب ببلدية الزبوجة.