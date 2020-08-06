الشلف : الوالي ينهي مهام المكلف بالبناء والتعمير ببلدية أولاد فارس

أفادت اليوم الخميس، مصادر مطلعة النهار أولاين بأن والي الشلف مسعود جاري قد أصدر قرارا يخص إنهاء مهام النائب المدعو ر.م المكلف بشؤون البناء والتعمير على مستوى المجلس البلدي لأولاد فارس.

في ذات أكدت ذات المصادر بأن قرار إنهاء المهام قد تم إتخاذه على خلفية التقارير الواردة إلى المسؤول الأول عن الولاية بخصوص إخلال المعني بالمواد المنصوص عليها في رخصة التي تحصل عليها في وقت سابق قبل تجميدها.

هذا ، فضلا عن الشكاوي التي رفعها مواطنوا منطقة بطباطة التابعة إقلميا لبلدية الشطية بخصوص توسع المعني للبناء على قناة الصرف الصحي وعدم تجاوبه مع إعذارات السلطات المحلية.