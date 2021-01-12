الشلف: الوالي ينهي مهام النائب المكلف بالتعمير و البناء ببلدية سنجاس

أنهى والي الشلف لخضر سداس،خلال الساعات الأخيرة مهام النائب المكلف بشؤون التعمير والبناء على مستوى المجلس الشعبي البلدي لسنجاس.

وتعود أسباب هذا القرار إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الوالي إلى بلدية سنجاس أين وقف على إتساع رقعة البناءات الفوضوية فوق وتحت الشبكات بمنطقة بني ودرن،

ما جعله يتساءل عن دور السلطات البلدية التي لم تتدخل للحد من هذه الظاهرة.

قبل إكتشافه وجود قرارات هدم دون تنفيذ فضلا عن قرارات مرفوقة بأحكام قضائية دون تنفيذ.

الحالة جعلت الوالي يستدعي مسؤولي البلدية بما فيهم النائب المدعو ص.أ الذي تم إنهاء مهامه لحضور جلسة طارئة،

لمنقاشة هذه الوضعية لكن النائب المذكور غاب عن الجلسة ما جعل الوالي يأمر بإنهاء مهامه فورا.