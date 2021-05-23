الشلف: الوالي ينهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي للمرسى

أنهى اليوم، والي الشلف لخضر سداس، مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي للمرسى.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن القرار المتخذ جاء بعد صدور حكم قضائي عن محكمة الشلف يدين ذات المسؤول المنتهية مهامه رفقة رئيس الحظيرة بعقوبة عامين حبس نافذة، بتهم تتعلق بتبديد أشياء محجوزة بحظيرة البلدية.

تفاصيل قضية الحال تعود حسب مصادرنا، إلى الأشهر الأخيرة لما باشرت الجهات الأمنية والقضائية تحقيقا حول إختفاء 240 لتر من المازوت المحجوزة داخل حظيرة بلدية المرسى، قبل أن يأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف بوضع كل من رئيسي البلدية والحظيرة تحت الرقابة القضائية لعدة أسابيع، وبعد جلسة المحاكمة تم إدانة كل منهما بعقوبة عامين حبس نافذة.